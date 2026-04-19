3月末で日本テレビを退社し、フリーとなった岩田絵里奈アナウンサー（30）が18日、自身のインスタグラムを更新。雰囲気一変の最新ショットを公開した。この日、行われた「JJ50th Anniversary Fest 2026」で司会を務めた岩田アナ。「JJ 50th anniversary fest 2026司会でした」とイベント出演を報告した。全身を黒で統一されたスタイリッシュなノースリーブのオールインワンスタイルのショットとともに「学生時代に読んでいた