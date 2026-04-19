東京オリンピックをきっかけに「アーバンスポーツ」の注目度が高まっています。 【写真を見る】【神ワザ】魅せる技は1000超えのけん玉少年庭には専用ルーム支える父は"検定員"に！息子に教わり「人生が変わった」家族の挑戦を追った スケートボードなど、世界で活躍する選手達と同じ舞台で披露されたのは！ KENDAMA（けん玉）です。 もう“昔の遊び”とは言わせません！ ※2026年4月12日