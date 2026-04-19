「阪神４−３中日」（１８日、甲子園球場）阪神が逆転勝ちで連勝した一戦で、また森下が勝負強さを発揮した。三回、先制の左翼線二塁打。再び１点を追う七回は、右中間を破る同点の適時二塁打。木浪の勝ち越し打につなげた。デイリースポーツ評論家の佐藤義則氏は「集中力」を絶賛し、佐藤輝明内野手の現状、中日とのチーム力の比較にも触れた。◇◇森下はここぞという時の集中力が素晴らしい。三回の先制打も七回の