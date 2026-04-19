歌手の工藤静香（55）が19日までに自身のインスタグラムを更新。黒パンツコーデを披露した。「10年20年前の服や靴を新しいのと組み合わせるのが大好きです。パンツばかりファッション笑」とつづり、白、黒、緑などのトップスと合わせた黒パンツコーデの写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「カッコよすぎるスタイル抜群！うっとりしちゃいました」「カッコいい」「素敵です」「ROCKしてんなぁ〜」などの