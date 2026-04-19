「阪神４−３中日」（１８日、甲子園球場）阪神が逆転勝利で連勝した。１点を追う四回、坂本誠志郎捕手の左前適時打で同点。再び１点リードを許すも七回、森下翔太外野手の適時二塁打で同点、木浪聖也内野手が右前に勝ち越し打を放った。七回を無失点に抑えた湯浅京己投手が今季２勝目。中日戦開幕５連勝は１リーグ時代の１９３８年秋以来で、２リーグ制導入以降では初めて。以下は、藤川球児監督の主な一問一答。◇◇