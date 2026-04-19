フリーアナウンサー・高橋真麻（44）の父で俳優の高橋英樹（82）が15日、自身のブログを更新。40年近く通っているという“お気に入り”のハンバーガー店を紹介した。【写真】「もう！40年近くのお付き合い」“お気に入り”の店フランクリン・アベニューの“ボリュームたっぷり”なテイクアウトメニュー英樹が「高橋家には欠かせないバーガーレストラン」「もう！40年近くのお付き合い」になると紹介したハンバーガー店は、東京