武雄競輪のG3開設76周年記念「武雄市制20周年大楠賞争奪戦」は18日、初日を終えた。地元の青柳靖起（こうき、26）が6Rを勝ち、地元記念で白星スタートだ。「今回は新車。前検日の午後5時くらいまで真杉さんに見てもらってセッティングを出してもらった感じ。ミッドナイト明けにしては動けたし、自転車の感じも良さげです」21年11月の施設整備等協賛競輪G3で準決勝進出はあるが、武雄記念の準決勝進出はまだない「勝手