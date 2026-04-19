イランがホルムズ海峡の「再封鎖」の動きをみせるなか、アメリカ政府高官が「近く突破口がなければ、数日以内にイランとの戦争が再開する可能性がある」と述べたとアメリカメディアが報じました。アメリカとイランの停戦期限が数日後に迫る中、アメリカがイランの港に出入りする船舶の封鎖措置を当面継続する方針を示したことに反発し、イランの革命防衛隊はホルムズ海峡の「再封鎖」を主張するなど緊張が高まっています。こうした