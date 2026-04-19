【その他の画像・動画等を元記事で観る】キネマシトラス15周年記念作品として発表され、TVアニメとして2026年7月に放送されることが決定している、オリジナルアニメ―ション『さよならララ』。この度、本作のメインPV第2弾とオープニングテーマ情報が解禁された。本作のOPテーマは、数々の名曲を世に送り出してきたいきものがかりが担当することが決定。タイトルは作品名と同じ「さよならララ」。吉岡聖恵の伸びやかな歌声と、水野