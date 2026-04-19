【モデルプレス＝2026/04/19】山下智久が主演を務める映画『正直不動産』（5月15日公開）に出演する、KEY TO LITの岩崎大昇（※「崎」は正しくは「たつさき」）にインタビュー。「僕なんてそんないいもんじゃない」―――グループのメインボーカルとして、これまで数々のステージで喝采を浴びてきた岩崎から零れ落ちたのは、意外にも謙遜の言葉だった。作品内で山下の作詞曲を歌い感じたことのほか、演技への強い思いを語ってもら