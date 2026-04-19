「役満ボディー」の異名を持つプロ雀士でモデルの岡田紗佳さん（32）が2026年4月12日、自身のインスタグラムを更新。ワンピース姿を披露した。ワンピース姿で岡田さんは、「本日はみんなのKEIBA」といい、ワンピース姿で屋外に立つショットを含む2枚の写真を投稿。「桜花賞的中しました〜！！！やったー！」とつづっていた。インスタグラムに投稿された写真では、軽やかな素材のロングワンピースを着用。ノースリーブで肩周りを