◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ東地区Ｂ▽第１１節札幌２―１松本（１８日・札幌厚別公園競技場）Ｊ２北海道コンサドーレ札幌が、３年ぶりの札幌厚別開催で３試合ぶり勝利を挙げた。Ｊ３松本戦は前半１７分、右ＣＫをＤＦ家泉怜依（２６）が頭で合わせて先制。後半２９分に追い付かれるも、同３３分、ＦＷバカヨコ（３０）が２試合連続のＰＫを決め、２―１で勝利した。１６日にクラブ創設３０周年を迎えて初めての戦いを