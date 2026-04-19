テレビ朝日の佐々木若葉アナウンサーが最新の衣装ショットを公開した。佐々木アナは１９日までに自身のインスタグラムを更新。「毎日お疲れ様です！みなさん体調はお変わりないでしょうか？私はこの暑さに対応できていません実家に置いている夏服、早く取りに行かなければ……！また来週もよろしくお願いいたします」とつづった。「シャツもイヤリングもリボン尽くしでとても可愛かったですいつも素敵な衣装を用意していた