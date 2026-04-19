きゅうりとツナで即席副菜 4月も後半に入り、暖かくなってきましたね。この時期、食卓に登場する回数が増えるのがきゅうりではないでしょうか。今回は、きゅうりとツナに1品プラスして材料3品で作る即席副菜をご紹介します。定番の「きゅうりとツナのあえ物」に食材を1品足すだけで、いつもとは違ったおいしさの副菜に出会えます。 酢の物からマヨあえまでバリエ豊富 さっぱり酢の物から、こってりマヨネーズあえまで、バリエー