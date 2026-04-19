4月19日（現地時間18日、日付は以下同）、「NBAプレーオフ2026」が開幕。ウェスタン・カンファレンスは、3位のデンバー・ナゲッツと6位のミネソタ・ティンバーウルブズの対戦でプレーオフの口火を切った。 ナゲッツは、ニコラ・ヨキッチ、ジャマール・マレー、アーロン・ゴードン、クリスチャン・ブラウン、キャメロン・ジョンソンが先発。一方、ウルブズはアンソニ}