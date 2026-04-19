開催：2026.4.19 会場：フェンウェイ・パーク 結果：[Rソックス] 1 - 4 [タイガース] MLBの試合が19日に行われ、フェンウェイ・パークでRソックスとタイガースが対戦した。 Rソックスの先発投手はブラヤン・ベロ、対するタイガースの先発投手はタリク・スクバルで試合は開始した。 1回表、6番 ケリー・カーペンター カウント3-2から押し出しの四球でタイガース得点 B