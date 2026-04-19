スーパーに並ぶ魚の値段が上がり続ける昨今、日本の漁業者の「乱獲」を問題視する報道を耳にしたことはないだろうか。しかし専門家は、その認識は「誤っている」のだと警鐘を鳴らす。※本稿は、水産学者の佐野雅昭『日本漁業の不都合な真実』（新潮社）の一部を抜粋・編集したものです。マスコミが問題視する「乱獲問題」の本質どれだけ人間が適切に管理しても、自然の営みの中で資源の変動や増減は避けられません。野生生物であ