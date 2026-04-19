●信用売り残減少ランキング【ベスト50】 ※4月10日信用売り残の4月3日信用売り残に対する減少ランキング。 （株式分割などがある場合は換算して算出） ―― 東証プライム：1570銘柄 ―― (単位は千株) 銘柄名前週比 売り残信用倍率 １． ＮＴＴ -9,4663,385 37.15 ２． Ｊディスプレ