『闇金ウシジマくん』の真鍋昌平さんによる漫画を実写化したNetflixシリーズ『九条の大罪』が、2026年4月2日の世界独占配信以来、日本のNetflix週間TOP10(シリーズ)で2週連続1位を獲得。グローバルTOP10(非英語シリーズ)でも4位に浮上する大ヒットとなっている。全10話が一挙配信中の今、作品の概要からキャスト、原作者が語る作品の核心まで、見どころをまとめてお届けする。【画像】キャストビジュアルと相関図を見るNetflixシリ