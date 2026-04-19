ノーベル経済学賞受賞者で米シカゴ大学のジェームズ・ヘックマン教授はこのほど、中央広播電視総台（チャイナ・メディア・グループ/CMG）の独占インタビューに応じ、米政府が他国に対して実施している「対等関税」に懸念を示しました。ヘックマン教授は現在の米国の政策には全く根拠がないと指摘し、「関税を引き上げれば、米国国内での商品の生産が増加し、雇用が増加するとの考え方だが、これは効率を低下させるだけだ。たとえば