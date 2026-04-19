NPBは今季から「リプレーセンター」の運用を開始し、スムーズにリプレー検証が進んでいる。18年にリクエスト制度が導入され、昨季までは各球場内で検証が行われていた。今季から都内のNPB事務局内に設置された新施設が判定の場。開幕前の3月24日には報道公開され、施設内を見ることができた。どんな施設か？「モニター6台を設置し、地方試合を含む全球場の試合中継映像を視聴可能。1軍の審判員2人を配置し、遠隔でリプレー検証