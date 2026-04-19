中日の予告先発・高橋宏を得意とするのが前川だ。前回12日の対戦では2打数2安打、通算でも29打数11安打の打率・379と打ち込んでいる。攻略のカギは前川ら左打者だ。例年、高橋宏は対左打者の被打率が郄く、今季も対左打者が・364（33打数12安打）、対右打者が・211（38打数8安打）。12日も許した6安打のうち5本が左打者だった。高橋宏には甲子園で昨年7月16日に4安打完封、9月27日は6回2/3を2失点で勝利投手と目下2連