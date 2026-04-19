中日の高橋宏が阪神戦に先発する。このカード、4月12日にバンテリンドームで先発して以来2度目。前回は5回3失点で敗れた。今季は開幕から3試合に登板したが0勝2敗と勝ち星がない。自身22年に1軍デビューしてから各年度の初勝利に要した試合数は22年2試合、23年1試合、24年2試合、25年4試合。きょうの阪神戦に勝たないと自己ワーストの5試合目以降になってしまう。甲子園では通算7試合に登板し2勝3敗と負け越し。ただし、昨年