高エネルギー加速器研究機構の山本明名誉教授（同機構提供）【ワシントン共同】米グーグル創業者らが設立した「ブレークスルー賞」の受賞者が18日発表され、素粒子の一種「ミュー粒子」の磁力の性質を精密に測定した国際チームが基礎物理学部門に選ばれた。実験には日本の高エネルギー加速器研究機構（高エネ研、茨城県つくば市）も参加した。賞金は300万ドル（約4億8千万円）。実験の名称は「ミューオンg―2実験」。米中西部