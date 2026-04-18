Photo: 小暮ひさのり 2024年11月27日の記事を編集して再掲載しています。電気がないと不安な時代だからさ。ここ数年、非常時への備えとして防災アイテムの準備も必須となっていますよね。中でも重要なライフラインとなったスマホをいかに使えるようにするか？ は大事な焦点。そう、ソーラーパネルの出番です。最近のソーラーパネル、デカくて高出力なものもありますけど、防災シーンを考える