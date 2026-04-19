お金の話は難しくて、つい後回しにしてしまいがちですよね。「プロが言うなら間違いない」と人任せにしている方も多いのでは？ しかし、大切なお金だからこそ、他人任せにせず自分で考えたいものです。今回は、筆者の知人の体験談をお届けします。 なんとなく続けた保険 「プロが勧めてくれたから」「長い付き合いの保険屋さんだから断りづらい」そんな理由で、私は20年以上も同じ保険に入り続けていました。 内容をしっか