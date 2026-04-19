歌手・藤あや子が18日、自身のインスタグラムを更新。里帰りしたことを報告し、亡き父への思いをつづった。 【写真】桜が咲き誇る河川敷まるで写真集のような麗しい姿 藤は「父の命日に合わせて里帰りしてきました」と、桜が咲く河川敷に黒でまとめたコーデで立つ写真を投稿。「去年は雷雨の中での三十三回忌法要で桜も全然咲いていなかったのですが今年はちょうど満開で最高でした」と続け、「桧木内川堤や武家屋敷