☆日本ハム―西武（１３：００・エスコンフィールド）日本ハム＝有原、西武＝平良日本ハムは１８日の西武戦に勝ち、今季９勝１０敗とした。勝敗を五分に戻すべく１９日は有原が今季４度目の登板を迎える。有原はＮＰＢ通算２０１試合で９９勝７３敗。５日のオリックス戦で今季初勝利を挙げ、ＮＰＢ通算１００勝に王手をかけたが、続く１２日のソフトバンク戦で敗れて、１００勝到達はお預けとなった。王手をかけてから２度目の挑