◆バスケットボールＢ１リーグ第３３節千葉Ｊ１０４―９４レバンガ北海道（１８日・北海きたえーる）Ｂ１東地区５位のレバンガ北海道は同地区３位の千葉Ｊに９４―１０４で敗れ、２連勝を逃した。１２試合ぶり出場のＣ／ＰＦジョン・ハーラー（２６）がＢリーグキャリハイの２８得点と奮闘するも序盤からタレント軍団の猛攻を止められず、自力でのＣＳ進出の可能性が消滅した。初のＣＳがまた一歩遠のいた。今季最多６５５５