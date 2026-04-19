◆米大リーグレッドソックス１―４タイガース（１８日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）レッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が１８日（日本時間１９日）、本拠地・タイガース戦を欠場した。出場機会がなかったのは、１３日（同１４日）の敵地・ツインズ戦以来４試合ぶり。チームは５安打１得点と打線が沈黙し、タイガースに完敗した。吉田は、前日１７日（同１８日）の同カードで、両軍無得点の延長