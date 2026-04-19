戦時中の大型機のトイレはどうなっていた？2026年4月15日、ゴジラシリーズ最新作である映画『ゴジラ-0.0』の第1弾PVが公開されました。同作は2023年11月に公開された『ゴジラ-1.0』の続編ということで、前作に引き続き日本の第二次大戦時代の兵器が登場することが期待されていましたが、いきなり二式飛行艇（二式大艇）が登場し話題となりました。【ええ…丸見えじゃん！】これが、大戦機のごく一般的な潔い構造のトイレです（写