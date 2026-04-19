２０２６年１月に起きた火災で店舗など９軒が全焼した、北海道江別市の大麻銀座商店街。店舗の解体工事が始まりましたが、跡地をどうするかはまだ決まっていません。復興への課題に直面する商店街を取材しました。 真冬の悲劇…商店街に集う人々の思い 江別市の「大麻銀座商店街」です。全焼した店舗に飾られた思い出の品や写真。解体工事を直前に控えた２月、店舗に別れを告げるイベントが開かれました。（地元住民）「い