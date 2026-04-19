ビジネスの世界では、雑談は「本題に入る前の時間」と考えられがちだ。しかし、ケンブリッジ大学工学部で教鞭を執る筆者によると、同大学の先生たちの間ではその認識がまったく異なるという。一体どういうことか？※本稿は、ロボット工学者の飯田史也『あなたの一生を支える世界最高峰の学び』（日経BP）の一部を抜粋・編集したものです。ケンブリッジ大学では雑談から議論が始まるケンブリッジの先生たちは、よく「今日は暑い