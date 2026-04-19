ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が18日（日本時間19日）、敵地でのアスレチックス戦に「2番・一塁」で出場。7回に2試合連発となる7号ソロを放つなど、2打数1安打3四球だった。四球、空振り三振、四球で迎えた第4打席だった。5−4の7回に先頭で2番手左腕・ハリスと対戦。2ボール2ストライクから投じられたカーブにタイミングを外されたが、完璧に捉えてバックスクリーンへと運んだ。2試合連発となる7号ソロで貴重な追