商品を売り込むとき、「何をどう説明するか」に意識を向けがちだ。しかし、話し方や細かなテクニックよりも、相手の需要をどれだけ正確に把握できるかのほうがはるかに重要。例えば、家電量販店で洗濯機を売るなら？優秀な営業マンが実践している「需要の見抜き方」を教える。※本稿は、文芸評論家の三宅香帆『伝わる言語化 自分だけの言葉で人の心を動かすトレーニング』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を抜粋・編集