バーミンガムに所属する日本人MF岩田智輝が、ハル・シティ戦で得点を記録し、今季の個人成績を公式戦44試合3ゴール1アシストとした。チャンピオンシップ（イングランド2部）第43節が18日に行われ、ハル・シティとバーミンガムが対戦した。日本人FW平河悠を擁するハル・シティが、ホームに岩田智輝、古橋亨梧、藤本寛也を擁するバーミンガムを迎えた。バーミンガムの岩田智輝が先発し、ハル・シティの平河悠がベンチスタート