◆米大リーグアスレチックス７―６ホワイトソックス＝延長１１回＝（１８日、米カリフォルニア州サクラメント＝サターヘルスパーク）ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が１８日（日本時間１９日）、敵地・アスレチックス戦に「２番・一塁」でスタメン出場し、２戦連発の７号ソロを放つなど、２打数１安打１打点、３四球で途中交代した。ホワイトソックスは延長１１回でサヨナラ負けを喫した。初回１死走者なしの１打