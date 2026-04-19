福岡出身のタレント・山下七子（24）が19日までに自身のインスタグラムを更新。“スタイル抜群”ドット柄ミニスカートコーデショットを投稿した。山下は九州朝日放送（KBC）「アサデス。KBC」のお天気アシスタントを3年間務めて、24年から芸能コーナーを担当している。自身のインスタグラムで「ドット柄のバルーンミニスカート。この日はゴールデンカムイ見たよ〜」と“スタイル抜群”ドット柄ミニスカートコーデショットを