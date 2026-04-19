コパ・デル・レイ（国王杯）決勝が18日に行われ、アトレティコ・マドリードとレアル・ソシエダが対戦した。通算11度の優勝を狙うアトレティコ・マドリードは、準決勝で前回王者バルセロナを2戦合計4−3で上回り、2020−21シーズン以来の優勝がかかる13年ぶりの決勝に勝ち進んだ。対する通算4度目の優勝を狙うレアル・ソシエダは、アスレティック・ビルバオとの“バスク・ダービー”となった準決勝を2戦合計2−0で制し、決勝