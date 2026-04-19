奈良競輪場のF2「オッズパーク杯」は18日、初日を終えた。ガールズの6R。中島瞳（21＝埼玉）が突っ張り先行から押し切って好スタートを切った。「自分の行けるところで行こうと思いました。外から（太田瑛美が）来るのが分かったので、思い切って踏んでいきました。突っ張って押し切れているし自信になりますね」最近は自力で動く意識を持ってレースに臨み、結果も出ている。どんどん強くなっている中島の2日目は5Rに登場