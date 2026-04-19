ウクライナの首都キーウで銃撃事件があり、少なくとも6人が死亡しました。容疑者はロシア生まれの男とみられ、その場で警察官に射殺されました。ウクライナ保安庁は18日、首都キーウで銃撃事件があり、これまでに少なくとも6人が死亡し、7人が病院に搬送されたと発表しました。現地メディアによりますと、容疑者は58歳の男で、自動小銃を乱射した後、市民を人質にして商店に立てこもり、駆けつけた警察官によって射殺されたという