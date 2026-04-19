親からまとまったお金をもらうと、贈与税がかかるのではと不安になります。結論から言うと、今回の100万円だけで、その年に他の贈与がなければ、贈与税がかからない可能性が高いです。 ただし、贈与税は「同じ年にもらった合計」で判定され、もらい方や約束の仕方によって注意点もあります。安心して修繕費に充てるために、基本と落とし穴を押さえます。 基本は「暦年課税」で年間110万円まで基礎控除がある 贈与