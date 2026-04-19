家族旅行を計画する際、「子どもがいるから少しは安くなるだろう」と考えている方も多いのではないでしょうか。しかし実際にホテルの料金を調べてみると、想像以上に高額になり驚くケースは少なくありません。 特に家族4人となると、人数分の料金が積み重なり、大きな出費になります。そこで気になるのが「子ども料金は何歳からかかるのか」という点です。本記事では、その一般的なルールや注意点について詳し