こどもの日を可愛く彩るスイーツが登場♡フロプレステージュから、シマエナガをモチーフにした限定ケーキが発売されます。愛らしいビジュアルと贅沢な味わいで、家族みんなが笑顔になるラインナップ。忙しい日でも手軽に特別感を楽しめる、注目の節句スイーツをチェックしてみてください♪ ICHIBIKOで母の日♡いちごづくしの限定スイーツコレクション シマエナガの主役ケー