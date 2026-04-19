防衛省によりますと、北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射されました。【映像】金正恩氏の様子海上保安庁は、船舶は今後の情報に留意するとともに、落下物を認めた場合は近づくことなく、関連情報を通報するよう呼びかけています。政府関係者によりますと、北朝鮮から発射された弾道ミサイルの可能性があるものは、すでに日本のEEZ＝排他的経済水域の外に落下したとみられるということです。現時点で被害情報