言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、春先に咲く花の名前から、料理の深みを出す工夫、そして日常的な時間の表現まで、バラエティ豊かな言葉を集めました。それぞれのシーンを思い浮かべながら、空欄に入る共通の2文字を導き出してみてください。1分間の集中力で、正解を目指しましょう！問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。あか□□かく□□じ□□さっ