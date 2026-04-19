「ニトリ」から生まれたインテリア雑貨「デコホーム」は、4月上旬から、接触冷感素材を使用した「Nクール寝具」を、全国の店舗および「ニトリネット」で販売している。【写真】ナチュラルな色合いの“シマエナガ柄”も！ 「Nクール寝具」一覧■お気に入りの柄で夏を快適に今回登場したのは、触れるだけでひんやりとした冷感を楽しめる「Nクールシリーズ」から、オリジナルデザインで展開される寝具アイテム。デザインは、花