奈良競輪場のF2「オッズパーク杯」は18日、初日を終えた。ガールズの6R。当地は久しぶりの登場となった荒川ひかり（31＝茨城）は、そのためもあったか勝負どころで後手に回った。懸命に外併走から踏み上げるも7着に終わった。「仕方ないですね、前々じゃないと…。練習中の落車の影響はないと思います。明日（2日目）は相当頑張らないといけない」右足のプレート除去手術から復帰3戦目。手応えはそれなりに得ていたが、中