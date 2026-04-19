イランの革命防衛隊は、ホルムズ海峡を再び封鎖すると主張しました。アメリカが海上封鎖を解除しなかったためとしています。イランの革命防衛隊は国営メディアを通じて声明を発表し、ホルムズ海峡を18日午後から再び封鎖すると主張しました。ホルムズ海峡をめぐり、イランのアラグチ外相は17日、停戦期間中、商船に対しては「開放される」と表明していました。革命防衛隊は再封鎖の理由について「アメリカがイランの船舶および港に