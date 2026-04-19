◆米大学野球スタンフォード大―マイアミ大（１８日・米カリフォルニア州スタンフォード＝サンクンダイヤモンド）スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手が、２１歳の誕生日を迎えた１８日（日本時間１９日）、本拠でのマイアミ大戦に「２番・一塁」でスタメン出場し、５試合ぶりの１１号２ランを放った。久しぶりに麟太郎のバットが火を噴いた。同点に追いついた３回２死二塁、初球をたたいた打球は右翼フェンスを大きく越え